Сообщения о списке 120 подозреваемых в уничтожении MH17 - ложные

Ряд СМИ со ссылкой на российские массмедиа сообщили, что голландская сторона якобы собирается обнародовать списки 120 персон, причастных к катастрофе малайзийского «Боинга», случившейся в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Однако вскоре после этого заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин написал в «Фейсбуке»:"Сообщения в СМИ о якобы намерении обнародовать фамилии мифических 120 человек, причастных к сбиванию малайзийского Боинга МН17, не соответствуют действительности и являются ничем иным, как попыткой российской пропаганды отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии. Правительства Украины и Нидерландов продолжают координировать усилия с целью привлечения виновных лиц / государств к ответственности за совершение теракта в небе над Донбассом".

«ФАКТЫ» связались с экспертом международной группы Bellingcat американцем Ариком Топлером, который опроверг сообщения российских СМИ, сославшись на страницу в «Твиттере» эксперта Марселя ван дер Берга, постоянно отслеживающего ход расследования катастрофы. Тот написал: «Просто позвонил Вим де Брейн (Wim de Bruin), пресс-секретарь JIT (международная следственная группа. — Ред.). Он утверждает, что «статьи в прессе о списке из 120 подозреваемых в сбивании MH17 являются ложными. JIT никогда не обнародует список подозреваемых до начала судебного заседания».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Порошенко продлил соглашение с Нидерландами о расследовании крушения Боинга МН17.

Напомним: самолет «Боинг-777» Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

В июле 2017 года в интервью «ФАКТАМ» Арик Толер сказал: «Вина россиян однозначна — они передали „Бук“ сепаратистам. Но кто его использовал? Конечно, погибшим уже все равно. Но мировому сообществу очень важно установить истину». По его словам, «единственной действующей установкой, замеченной в зоне досягаемости до MH17, по-прежнему остается российский «Бук».