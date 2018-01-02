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Игорь Додон

Конституционный суд Молдовы приостановил президентские полномочия Додона

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

02.01.2018 17:03 322

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Во вторник, 2 января, Конституционный суд Молдовы принял решение временно приостановить полномочия президента страны Игоря Додона. Основанием для этого является то, что глава государства дважды отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры четырех министров и двух вице-премьеров.

Действующее законодательство республики разрешает президенту отклонять кандидатуру членов правительства только один раз. Этим своим правом Игорь Додон уже воспользовался, когда в конце 2017 года премьер-министр Павел Филип предложил президенту Игорю Додону кандидатуры семи новых министров. Вице-премьером по евроинтеграции планировалось назначить вице-спикера Юрие Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции — сотрудницу МИД Кристину Лесник, министром иностранных дел — посла в Швейцарии Тудора Ульяновски, министром экономики и инфраструктуры — экс-премьера Кирилла Габурича, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — директора Центра переливания крови Светлану Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — ректора Аграрного университета Ливиу Волконовича, а министром юстиции — Александру Тэнасе.

Конституционный суд счел, что такие действия президента стали нарушением законодательства республики. Временно исполняющими обязанности президента назначили председателя парламента и премьер-министра. В ближайшие дни они смогут подписать указы о назначении шести новых членов правительства.

Додон в своем Facebook написал, что Конституционный суд страны принял необдуманное решение, которое находится «на пределе законности и за пределами здравого смысла», и из-за этого стал заложником самого себя. «Ни для кого не секрет, что члены КС согласились „играть“ так, как им будет диктовать правящий режим демократов», — отметил президент, подчеркнув, что такое решение является нарушением законных процедур.
«Что касается моей позиции, то я принял решение не уступать. Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров», — заключил Додон.

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