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Соперник киевского "Динамо" усилился испанским футболистом

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

02.01.2018 17:05 110

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Соперник киевского «Динамо» по плей-офф Лиги Европы — греческий АЕК — усилился еще одним игроком. По информации официального сайта клуба, очередным новичком клуба из Афин стал испанский полузащитник Эрик Моран, до последнего времени выступавший у себя на родине за «Леганес». Контракт 26-летнего игрока с греческим клубом рассчитан до лета 2021 года, а в своей новой команде футболист будет выступать под 39-м номером.

Отмечу, что Моран ранее также выступал за «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сарагосу». В нынешнем сезоне футболист принял в шести матчах высшего испанского дивизиона.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», ранее АЕК усилился иранским полузащитником Масудом Шоджаеи, изгнанным из своей национальной сборной.

Напомню, что «Динамо» и АЕК сыграют в 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля в Афинах и 22 февраля в Киеве.

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