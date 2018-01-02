Ирина Ноздровская занималась помощью находящимся под следствием «айдаровцам»

Основные версии убийства правозащитницы

Комментируя информацию об убийстве общественного деятеля и юриста Ирины Ноздровской, адвокат Андрей Мамалыга отметил, что в прошлом году она активно занималась помощью бойцам батальона «Айдар», которые оказались под следствием и судом. Ноздровская -- один из составителей «Досье об уголовных делах, возбужденных против бойцов батальона „Айдар“ за действия, связанные с борьбой против сепаратистов в Луганской области».

В сентябре прошлого года Ирина организовала на эту тему пресс-конференцию, на которой, в частности, было отмечено, что с осени 2014 года за решетку попали сотни добровольцев. Их дела ведут следователи и судьи, некоторые из них на выходные ездят на захваченную боевиками территорию. Ведь там — их квартиры, дома, семьи. И правозащитники вполне обоснованно опасаются, что принять объективные решения таким людям будет очень сложно. «Если бы не „Айдар“, сепаратисты распространились бы к осени 2014-го до Харькова. Бойцы делали то, что надо, и за это преследуются уголовными делами», — заявил тогда глава общественной организации «Движение борьбы с коррупцией» Иван Лозовый.

Почему именно «Айдаром» решила заняться Ирина, Андрей Мамалыга, сотрудничавший тогда с ней, не знает. По его словам, Ноздровская собирала и систематизировала информацию по делам «айдаровцев», используя как открытые, так и закрытые источники. Она помогала координироваться адвокатам более чем по десятку таких дел. Благодаря тому, что информация получала широкую огласку, на свободу смогли выйти несколько содержавшихся в СИЗО бойцов. Например, в сентябре под ночной домашний арест отпустили Николая Чепиля, около двух с половиной лет просидевшего в Харьковском СИЗО.

Что касается версий убийства правозащитницы, то их, по словам Мамалыги, сейчас может быть несколько: «Несмотря на то что она не играла ключевую роль в защите прав бойцов „Айдара“, версию о связи ее гибели с этой деятельностью исключать пока нельзя. Бытовая версия об убийстве женихом слабовата. Что же касается мести со стороны родственников убийцы сестры, то эта версия как минимум мотивирована угрозами с их стороны. Всего же из основных сейчас может быть 4−5 версий».

Между тем в Интернете появилась информация, что отец водителя-убийцы и его дядя с семьей вскоре после обнаружения тела Ноздровской выехали в Россию. Правоохранители эту информацию пока не комментируют.