Кабмин, не дожидаясь суда, уволил подозреваемого в шпионаже сотрудника

Подозреваемый в шпионаже и работе на российские спецслужбы сотрудник Секретариата Кабинета Министров Украины Станислав Ежов уже уволен с должности. Приказ об увольнении заместителя руководителя премьерского протокола датирован 21 декабря (следующим днем после задержания чиновника), но опубликован только сегодня. Представление на увольнение было подано руководителем аппарата премьер-министра. Об этом сообщают «Українські новини».

Напомним, пока расследуется дело о шпионаже, Ежов будет находиться под стражей. Решением Шевченковского районного суда Киева подозреваемій останется под арестом до 17 февраля.

По версии следствия, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки, после чего по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур Украины. 20 декабря Ежов был задержан непосредственно на рабочем месте.