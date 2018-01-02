Результат расследования дела об убийстве Ноздровской от митингов не зависит, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко контролирует ход расследования дела об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской с первого дня появления информации о происшествии. Об этом Луценко написал в Facebook под постом активиста Павла Сидоренко.

«1. Дело на моем контроле с первого дня. 2. Я на рабочем месте заслушал ход следствия. 3. Результаты следствия от митингов не зависят», — отметил генпрокурор.

Через некоторое время он назвал расследование дела о ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской, примером того, какой была милиция после Януковича четыре года назад.

«Не взять анализ на алко- и наркосостояние — то, что убивает дело, как бы потом ни старались восстановить истину», — отметил он.

Сестра Ноздровской Светлана Сапатинская погибла под колесами авто, которым управлял житель села Демидов Дмитрий Россошанский, совершивший ДТП в состоянии наркотического опьянения. Его родственник на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда. Судебные разбирательства продолжались более двух лет, и Обуховский суд приговорил Россошанского к семи годам лишения свободы.

Однако 27 декабря 2017 года защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. Между тем при содействии Ноздровской дело вернули в суд первой инстанции и арест фигуранта дела продлили на 60 суток.

В тот же день стало известно об исчезновении Ирины, а 1 января в реке нашли ее тело. Дело расследуют как умышленное убийство.