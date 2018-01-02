Мать человека, насмерть сбившего сестру Ирины Ноздровской: «Не понимаю, почему все обвиняют моего сына»

Основная версия в расследовании убийства Ирины Ноздровской — причастность к преступлению Дмитрия Россошанского, который два года назад насмерть сбил родную сестру Ирины Светлану Сапатинскую. Об этом общественной активистке Лидии Гончаренко сообщили в полиции.

Когда Дмитрий Россошанский совершил смертельное ДТП, его дядя был главой Вышгородского райсуда Киевской области. Дочка Ирины Ноздровской Анастасия рассказала «ФАКТАМ», что дружки Россошанского постоянно угрожали ее маме, бросали в их двор петарды, а однажды даже избили саму Настю.

За смертельное ДТП суд первой инстанции приговорил Россошанского к семи годам лишения свободы. Но поскольку Россошанский подпадал под амнистию, Ирина Ноздровская подала апелляцию и добилась, чтобы дело вернули на повторное рассмотрение. Россошанский остался за решеткой — и через два дня Ирина пропала.

Что по этому поводу говорят родственники Россошанского — те самые, которые неоднократно угрожали Ирине Ноздровской? Мать Россошанского Ольга Васильевна в разговоре с корреспондентом «ФАКТОВ» не сдерживала эмоций. Из ее слов понятно одно: о гибели Ирины женщина ни капли не сожалеет.

- Почему все сразу думают на нас?! — сказала «ФАКТАМ» Ольга Россошанская. — Да у Ноздровской было столько врагов! Многие люди в селе, кстати, поддерживают не ее, а нас! Ноздровская после той аварии такое нам устроила!

— Она вам? Ведь это ваш сын насмерть сбил ее сестру!

- Все было не так, как показывали по телевидению. Та девочка сама бросилась Диме под машину. У нее были проблемы в семье, понимаете? И надо было такому случиться, чтобы как раз ехал мой сын. Через несколько дней после той аварии в село приезжали экстрасенсы. Они сказали: «Парень не виноват». Но только кто их слушал?

— Вина вашего сына была доказана судом. Ваш сын хотя бы выплатил компенсацию потерпевшим?

- А разве к ним можно было подойти? Вы видели, как они были настроены? Что с меня, пенсионерки, взять? А сын до сих пор не признает вину. И я не считаю, что он в чем-то виноват.

— Множество свидетелей говорят о том, что Ирине поступали от вашей семьи угрозы. Например, многие слышали, как на суде 27 декабря ваш муж сказал ей: «Ноздровская, ты плохо кончишь!»

— Что за глупости?! Да мой муж ей слова не сказал! Ни муж, ни сын ничего подобного не говорили.

- А как же быть с угрозами от друзей вашего сына? В дом Ирины бросали петарды, били ее дочь. По этим фактам открывались уголовные дела.

— Сын никакие петарды не бросал. Дима тогда был под домашним арестом. Да, конфликты с друзьями сына у Ирины были. Были стычки, но я не думаю, что кто-то из друзей Димы может быть причастен к убийству. Сделать такое сразу после суда — значит, только усугубить положение сына. Зачем им это нужно? Ирина была острой на язык. Возможно, что-то кому-то сказала… А знаете, как бывает: кто-то в ответ просто огрызнется, а кто-то сделает что-то похуже… На самом деле вы многого не знаете. В селе Ирина многих довела до белого каления. Когда стало известно, что ее убили, мне звонили соседи и говорили: «Тетя Оля, теперь мы поверили, что есть Бог на свете!»

— Вы понимаете, что вы говорите?!

— Это вы поймите: она достала людей!

Адвокат Дмитрия Россошанского Игорь Эйсмонт в отличие от матери своего подзащитного был гораздо более сдержанным в своих комментариях. И не стал отрицать, что отец Дмитрия Россошанского угрожал Ирине.

- Угрозы были, — сказал «ФАКТАМ» Игорь Эйсмонт. — Но мое личное мнение: это не более, чем человеческий фактор. Эмоции отца, сын которого с циррозом и гепатитом сидит в СИЗО. Я слабо верю в том, что эти угрозы могли быть направлены на реальное причинение вреда здоровью. Это не те люди, обычные пенсионеры…

— Мог ли, на ваш взгляд, совершить убийство кто-то из друзей Россошанского? Они тоже неоднократно угрожали Ирине

— Я адвокат и не могу со стопроцентной уверенностью ничего утверждать. Но мой клиент точно таких распоряжений не давал. Сейчас мне звонит его мать, плачет: «Что нам теперь делать?» Что делать? Пусть следствие ищет виновных.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дочери и родителям убитой Ирины Ноздровской предоставили охрану. Тело Ирины Ноздровской нашли утром 1 января в реке в селе Демидов Киевской области.