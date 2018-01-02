Яценюк продал свою долю в телеканале "Еспресо"

Арсений Яценюк продал свою долю в телеканале «Еспресо» американской компании Atmosphere Entertainment, Inc. Как сообщила в своем Facebook пресс-секретарь бывшего премьер-министра Ольга Лаппо, соглашение заключено в соответствии с принятым в 2015 году законом о прозрачности собственности СМИ.

Опцион на приобретение 30% в уставном капитале ООО «Аста Финанс» (юридического лица, владеющего 100% ООО «Голдберри», которое осуществляет вещание под логотипом «Еспресо») был заключен Яценюком с одной из основательницей канала Ларисой Княжицкой еще в 2013 году, когда независимый телеканал только начинал свою деятельность. Лидер «Народного фронта» реализовал свое право опциона в июне 2017 года, приобретя свою долю корпоративных прав (стоимость сделки, по неофициальным данным, составила около 150 тысяч долларов)

Теперь же стоимость соглашения с Atmosphere Entertainment, Inc., созданной в штате Нью-Йорк, составила 1,465 млн долларов.

Продажу объяснили необходимостью избежания спекуляций о политизации деятельности канала.

«Все финансовые транзакции прошли проверку в соответствующих банках Соединенных Штатов Америки и Украины. Налоги, которые поступят в государственный бюджет, составят около 7 млн гривен», — сообщила представитель экс-премьера.

Напомним, в конце года бывшего премьера Украины остановили на паспортном контроле в Женеве, Швейцария, по запросу России.