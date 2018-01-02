Порошенко составил свой ТОП-7 лучших украинских песен

Президент Петр Порошенко составил свой рейтинг лучших украинских музыкальных произведений уходящего года.

«Украинская музыка в этом году сделала значительный шаг вперед — появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное: этот год показал — украинцы хотят слушать песни на родном языке», — отмечает глава государства.

В ТОП украинских песен, по версии президента, вошел представленный в 2017 году «Марш Новой Армии», а также песня, посвященная воинам подразделений Сил специальных операций. Полный список включает семь позиций:

Riffmaster — Тихо Прийшов, Тихо Пішов або Пісня Спеціального Значення

Onuka — Vsesvit

The Hardkiss — Журавлi (official)

Pianoбой — Вітчизна

DakhaBrakha — Monakh

Ukrainian Army Anthem

Тина Кароль — «Перечекати»

Напомним, ко Дню Вооруженных Сил Украины лидер ВВ Олег Скрипка с музыкантами представили «Марш Новой Армии». Это переделанный текст известного произведения «Зродились ми великої години» Олеся Бабия, который был маршем Организации украинских националистов.