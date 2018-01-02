В Ровно нетрезвый водитель установил "рекорд", повредив в ДТП 25 автомобилей (фото)

В Ровно нетрезвый 26-летний водитель Mercedes S 500, не справившись с управлением, протаранил бетонный забор за пределами проезжей части, обломками которого оказались повреждены еще 25 машин. Инцидент произошел в ночь на 2 января, сообщается на сайте областного управления Национальной полиции Украины.

Двигаясь по улице Евгения Коновальца, Mercedes выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор, повредив 15 метров ограждения. Обломки забора повредили пять автомобилей, припаркованные у забора и еще 20 транспортных средств, стоявших неподалеку.

Водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии — с открытой черепно-мозговой травмой. Также пострадали двое пассажиров, находившихся в салоне.

«В салоне иномарки находились еще трое пассажиров: в 39-летнего жителя Ровно диагностировали перелом плеча, у 40-летнего жителя областного центра — легкие телесные повреждения. Еще один не пострадал», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, и водитель, и пассажиры Mercedes находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Киеве вечером 1 января в результате дорожно-транспортного происшествия была госпитализирована целая семья

Фото Управления Национальной полиции в Ровенской области