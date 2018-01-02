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В зоне АТО враг нарушил перемирие обстрелами возле Авдеевки и Верхнеторецкого

Инф. «ФАКТОВ»

02.01.2018 18:54 53

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2 января российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие, применяя, кроме пехотного вооружения, минометы. Захватчики совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции.

На Донецком направлении у Верхнеторецкого противник вел огонь по позициям Вооруженных Сил Украины из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки враг обстрелял оборонительные укрепления сил АТО из крупнокалиберных пулеметов. Украинские воины огонь в ответ не открывали.

На других участках нарушений перемирия не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки в районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий ВСУ подорвался на взрывном устройстве, в результате чего получил множественные ранения несовместимые с жизнью.

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