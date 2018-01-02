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Участники заплыва

Одесситы отметили начало 2018 года массовым заплывом (фото)

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

02.01.2018 19:00 245

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Сегодня, 2 января, в Одессе члены «Клуба моржей» собрались на пляже «Золотой берег» (в курортной зоне, на 16-й станции Большого Фонтана), чтобы устроить совместный заплыв и таким образом отпраздновать начало 2018 года.

— Чтобы стать участником мероприятия не обязательно состоять в нашем клубе, — отметили моржи. — Основное условие — желание искупаться в Черном море, после чего всех участников и гостей ждет чаепитие, разнообразные вкусности и веселое общение.

Отмечают, что обычно сюда приходят позитивные, открытые люди, которые стремятся к здоровому образу жизни сами и приучают к этому маленьких членов семьи. А еще — если кто стремится войти в Новый год новой полезной привычкой, это — уникальный случай, когда можно в хорошей компании и с пользой для тела провести время.

Напомним, на знаменитом одесском «Привозе» новогоднюю елку украсили деликатесами.

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