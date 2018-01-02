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пиротехника

Из-за пиротехники на новогодние праздники пострадали трое человек

Инф. «ФАКТОВ»

02.01.2018 19:20 75

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Прошедшие новогодние праздники не обошлись без пострадавших вследствие неосторожного обращения с пиротехникой. В этом году среди травмированных — один взрослый и двое детей.

Как сообщает Национальная полиция, несчастные случаи с пиротехникой зафиксированы в Каховке, Геническом районе Херсонщины и в Самборе на Львовщине.

Девятилетний мальчик из Каховки попал в больницу утром 1 января с диагнозом «резаные раны рук, ампутация двух пальцев правой кисти». Выяснилось, что в новогоднюю ночь школьник запускал пиротехнику типа «римская свеча». Залп петарды случился непосредственно в руках у ребенка. Рядом с мальчиком были его родители, которые и привезли пострадавшего к врачам в Херсон.

В этот же день в травматологическое отделение больницы Херсона родители привезли пятилетнего сына. Вечером 31 декабря мальчик вместе с друзьями играл на улице. Кто-то из детей бросил петарду в стеклянную бутылку, после чего осколок попал мальчику в глаз. Ребенок находится на консультации в больнице Одессы.

Во Львовской области 37-летний житель Самбора также пострадал от разрыва петарды. Мужчина праздновал дома новый год, вышел на балкон, чтобы выстрелить из петарды, однако та взорвалась в руке. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «полное травматическое отчленение второго и третьего пальцев левой кисти».

Напомним, 19 декабря в Ивано-Франковске пиротехническая продукция, которая использовалась во время праздничного открытия елки, стала причиной травмирования 17-летней девушки.

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