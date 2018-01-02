У молодоженов из США наутро после свадьбы угнали машину, в которой были все подарки, влючая 50 конвертов с наличными

У американских молодоженов Билла и Черил Пьюлек, поженившихся 31 декабря в Милуоки в присутствии 140 гостей, не задалось начало года, а также начало семейной жизни. Наутро после свадьбы супруги, которые провели первую брачную ночь в гостинице, принялись грузить в машину свадебные подарки, готовясь к отъезду к себе домой в Чикаго (свадьбу в Милуоки они решили сыграть, поскольку там живут родители невесты).

Как пишет New York Post, Билл и Черил сновали из номера к автомобилю и обратно. Погрузив почти весь багаж, они отправились за последней партией вещей, а вернувшись буквально через минуту, обнаружили, что автомобиль пропал. Сначала они подумали, что ее перегнал на другое место кто-то из сотрудников отеля. Но персонал был не в курсе дела.

Выяснилось, что Volkswagen Jetta угнали. Молодая супруга, осознав масштабы потери, разрыдалась, так как вместе с машиной они с мужем лишились всех своих вещей и подарков — в том свадебного платья и фрака, прочей одежды, документов, кредитных карточек, а также подаренных на свадьбу драгоценностей и 50 конвертов с наличными и банковскими чеками. Вор приобрел явно больше, чем рассчитывал.

Пьюлеки подали заявление в полицию Милуоки. Пока что они застряли в отеле и не знают, как им добраться до Чикаго, поскольку у них была всего лишь одна машина на двоих.