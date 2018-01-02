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фуникулер

Киевский фуникулер на Новый год установил рекорд

Инф. «ФАКТОВ»

02.01.2018 19:52 165

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В новогоднюю ночь киевский фуникулер установил рекорд, перевезя 37 102 пассажиров. Это на 2142 пассажиров больше, чем в ночь на 1 января 2017 года.

В этом году фуникулер стал удобным средством перемещения между двумя локациями празднований. Часть мероприятий (цирк, колесо обозрения, рождественский городок) сосредоточилась на Контрактовой площади на Подоле. С помощью фуникулера киевляне и гости столицы могли быстро добраться с Подола к главной елке страны и празднованиям на Софийской и Михайловской площадях.

Как сообщает Киевпасстранс, в текущем году запланирована масштабная реконструкция киевского фуникулера. Предполагается ремонт верхней и нижней станций, машинного отделения, путей и замена вагонов на современные.

Напомним, в этом году в новогоднюю ночь столичным транспортом воспользовались более миллиона человек. Работа общественного транспорта была продлена.

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