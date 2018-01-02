Глава МИД Германии приедет на Донбасс и обсудит освобождение заложников

3−4 января в Украине с рабочим визитом будет находиться глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Программа визита предусматривает переговоры с представителями украинского МИД, а также поездку на Донбасс к линии разграничения.

На переговорах представителей МИД Германии и Украины будет обсуждаться Нормандский формат по противодействию российской агрессии, дальнейшие шаги для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, освобождение украинцев-политзаключенных из российских тюрем.

Зигмар Габриэль и глава МИД Украины Павел Климкин осуществят совместную поездку на Донбасс. Точная цель поездки пока не разглашается, но предполагается, что министры побывают возле линии разграничения.

Напомним, после освобождения 74 украинцев, длительное время удерживаемых на оккупированных территориях, был анонсирован обмен осужденных в Украине россиян на украинцев-политзаключенных в РФ.