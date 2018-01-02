Защитнику "Ливерпуля" грозит полгода тюрьмы за нападение на свою девушку

Защитник «Ливерпуля» Джон Фланаган может получит тюремный срок за нападение на свою девушку. Инцидент с участием 25-летнего футболиста произошел 22 декабря на родине «Битлз». Фланаган, поссорившись со своей подругой Рэйчел Уолл, несколько раз сильно ее ударил.

Сегодня состоялось заседании суда на котором спортсмен был признан виновным в нападении и применении насилия к своей девушке. Фланаган в ходе рассмотрения дела также признал свою вину.

Окончательный вердикт в отношении футболиста будет вынесен 17 января. Согласно британским законам, Фланагану грозит до шести месяцев тюремного заключения.

Отмечу, что Джона Фланаган не является основным игроком «Ливерпуля»: в нынешнем сезоне футболист не провел ни единого матча за свой клуб в английской премьер-лиге.

Напомню, что в конце 2017 года «Ливерпуль» за рекордные 84,7 миллиона евро приобрел у «Саутгемптона» голландца Вирджила ван Дейка, сделав его самым дорогим защитником в истории мирового футбола.