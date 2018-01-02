В автобусе, ехавшем в Киев, пассажир угрожал взорвать гранату (фото)

2 января полицейским Житомирской области пришлось спасать пассажиров автобуса, следовавшего в Киев, от неадекватного попутчика. Пассажир, подсевший во Львове, находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал предметом, внешне похожим на гранату.

Рейсовому автобусу международного сообщения пришлось сделать остановку на несколько часов в Пулинском районе Житомирщины. Молодого человека вывели из салона и задержали полицейские. Очевидцы инцидента также были доставлены в отделение полиции для фиксации обстоятельств инцидента. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Предмет, которым агрессивный пассажир угрожал попутчикам, оказался муляжом гранаты РГД-5. Муляж изъят и отправлен на экспертизу. Автобус вместе с пассажирами смог продолжить движение.

«Мы выяснили, что мужчина сел в салон транспортного средства, следовавшего в столицу, в городе Львове и уже через час-два начал приставать к другим пассажирам и водителям, — рассказал начальник Пулинского отделения полиции Виктор Лысюк. — Те сначала пытались утихомирить хулигана, однако, когда он начал угрожать взорвать всех, водитель остановил автобус и попросил пассажиров выйти из салона в целях безопасности».

Неадекватный пассажир оказался 21-летним жителем столицы. В его организме зафиксировано 1,7 промилле алкоголя. Начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За выходку мужчине может грозить штраф либо ограничение свободы до пяти лет.

Напомним, за несколько часов до инцидента житель столицы отметился очень похожей хулиганской выходкой во львовском кафе. Там он угрожал взорвать гранату, которая, к счастью, оказалась муляжом. Мужчина был доставлен в Галицкий отдел полиции, где была установлена личность хулигана. Задержанный оказался жителем Киева.