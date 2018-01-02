Британский МИД включил Украину в список стран с высокой опасностью террористических атак

Во вторник, 2 января, британская газета The Sun опубликовала список стран, которые пользуются большой популярностью у британцев в зимнее время года и при этом представляют опасность для туристов из-за повышенного риска террористических атак.

Список был составлен экспертами Министерства иностранных дел Великобритании.

В него вошли Австралия, Бельгия, Франция, Германия, Индонезия, Индия, Кения, Малайзия, Мальдивы, Филиппины, Таиланд, США. Страны расставлены в алфавитном порядке, исходя из их английского написания.

МИД Великобритании использовал при его составлении следующие оценки: вероятность теракта очень высокая, высокая и средняя (то есть ее нельзя полностью исключить).

В Европе самыми безопасными странами в этом смысле британские эксперты сочли Грецию, Хорватию, Португалию, Болгарию, Польшу, Белоруссию, Финляндию и Исландию.

Украина вместе с Испанией, Италией, Австрией, Нидерландами Норвегией и Швецией попала в группу европейских государств, где опасность террористических атак высока.

Франция, Германия, Бельгия, Россия, Турция — это европейские страны с повышенной угрозой терактов.

Примечательно, что оценка МИД Великобритании во многом не совпадает с оценкой Института экономики и мира, штаб-квартира которого находится в Сиднее (Австралия). Его специалисты уже пять лет подряд составляют свой Глобальный индекс терроризма.

Последний из них был опубликован в ноябре 2017 года. Самой опасной страной в смысле терактов был назван Ирак. Он набрал наивысший балл — 10. Украина в этом списке оказалась в первой двадцатке. Наша страна заняла 17-е место с баллом 6,557.

В двадцатку также вошли в порядке уменьшения уровня террористической угрозы Афганистан, Нигерия, Сирия, Пакистан, Йемен, Сомали, Индия, Турция, Ливия, Египет, Филиппины, Демократическая Республика Конго, Южный Судан, Камерун, Таиланд, Судан, Центральноафриканская Республикаи Нигер.

Согласно этому же Глобальному индексу среди европейских стран Украина занимает второе место. На первом расположилась Турция. В десятку вошли также Франция, Великобритания, Германия, Бельгия, Греция, Швеция, Ирландия и Италия.