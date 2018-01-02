Стартовал отбор в украинскую команду на "Игры непокоренных-2018"

В Украине стартовал отбор на участие в «Играх непокоренных» — международных соревнованиях среди ветеранов и действующих военнослужащих, получивших травмы во время несения службы.

В украинскую команду на «Играх» войдут 15 участников. Заявки принимаются от ветеранов или действующих военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, СБУ. Сбор заявок продлится до 25 февраля 2018 года.

В прошлом году, напомним, в канадском Торонто украинская команда завоевала 14 наград: восемь золотых, четыре серебряных и две бронзовых. Президент Петр Порошенко назвал результат фантастическим. Основатель игр — британский принц Гарри — также признал, что он был под впечатлением от достижений украинских военных.

Международные соревнования Invictus Games («Игры непокоренных») собирают ветеранов и действующих военных. В этом году «Игры» пройдут 20−27 октября в австралийском Сиднее.