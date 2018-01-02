В Украине планируется построить две платных дороги

В Укравтодоре назвали регионы, где могут появиться первые в Украине дороги, построенные на условиях концессии и с платным проездом. Как уточнил глава Укравтодора Славомир Новак, платными станут исключительно новые автодороги, существующие трассы останутся в качестве бесплатной альтернативы.

«Согласно оценкам специалистов, мы можем начать со строительства двух новых дорог на условиях концессии: это Львов — Краковец и Киев — Белая Церковь», — рассказал Новак в интервью «Українським новинам».

По словам главы «Укравтодора», в Украине не так много направлений, где теоретически возможно строительство концессионных автобанов.

«Для инвестиций на условиях концессии подходят только дороги с высокой интенсивностью движения — среднесуточный трафик в течение года на них должен быть не менее 18 000 автомобилей… Сейчас в стране не более пяти дорог, которые теоретически могут быть концессионными проектами», — рассказал Новак.

Что касается стоимости проезда по будущим автобанам, то она будет определяться отдельно по каждому из объектов. «Сейчас говорить о ней рано. Например, в странах Европы средняя стоимость проезда составляет 9 евроцентов за километр», — уточнил глава Укравтодора.

Напомним, ранее было подсчитано, что при среднеевропейских ставках плата за проезд по концессионной автотрассе из Киева в Белую Церковь составит 4,5 евро.