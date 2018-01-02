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полиция

В Одессе искали бомбу в здании полицейского главка (фото)

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

02.01.2018 23:10 107

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Сегодня поздно вечером во дворе Одесского регионального главка Нацполиции было неспокойно. Там усердно трудились в поисках взрывчатки взрывотехники и кинологи.

- Действительно, наши сотрудники проверяли сообщения о взрывчатке в мусорном контейнере во дворе главка, по улице Еврейской, 14, — сообщили «ФАКТАМ» в полиции. — Причем таковое поступило за вечер дважды: сначала в Суворовский отдел полиции — по телефону, от пока неустановленного мужчины, а затем аналогичное сообщение поступило в Шевченковское отделение. Оба звонка были анонимными.

По указанному адресу прибыли взрывотехники и кинологи. В ходе тщательной проверки никаких взрывоопасных предметов, устройств и веществ обнаружено не было. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 259 УК Украины. Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лица, совершившего указанное правонарушение.

полиция

полиция

полиция

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре правоохранители «по горячим следам» задержали мужчину, который сообщил о заминировании многоэтажного жилого дома по улице Академика Филатова в Одессе. Предварительно установлено, что звонок осуществил 36-летний житель этого дома после ссоры с сожительницей.

О том, что звонки лжеминеров — это не безобидные шалости, а уголовно наказуемые действия, сегодня напомнил Соломенский районный суд Киева. Вынесен приговор иностранцу, прошлым летом позвонившему в полицию и заявившему о якобы заминировании центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Телефонный хулиган получил реальный срок: три года лишения свободы.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!

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