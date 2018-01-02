﻿

USD 28.07
RSS
ирина ноздровская

У следователей осталось три основных версии убийства Ирины Ноздровской

Инф. «ФАКТОВ»

02.01.2018 23:50 213

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Следствие рассматривает и постепенно отсеивает возможные мотивы резонансного убийства общественного деятеля и юриста Ирины Ноздровской. На данный момент рассматриваются три основные версии преступления. Об этом рассказал народный депутат Мустафа Найем, входящий в специально созданную группу для общественного контроля за ходом расследования.

«Сейчас отрабатываются три основные версии — убийство в связи с делом Россошанского, убийство правозащитника на профессиональной почве, бытовой конфликт», — рассказал Найем на своей странице в Facebook.

Напомним, в инициативную группу, осуществляющую контроль за расследованием дела, вошли представители общественных организаций и СМИ.

Ирина Ноздровская пропала 29 декабря 2017 года. Утром 1 января в Киевской области было обнаружено тело со следами насильственной смерти. В полиции открыли производство по статье «Умышленное убийство».

Ранее сообщалось, что в деле об убийстве может быть 4−5 основных версий.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии