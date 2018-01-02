У следователей осталось три основных версии убийства Ирины Ноздровской

Следствие рассматривает и постепенно отсеивает возможные мотивы резонансного убийства общественного деятеля и юриста Ирины Ноздровской. На данный момент рассматриваются три основные версии преступления. Об этом рассказал народный депутат Мустафа Найем, входящий в специально созданную группу для общественного контроля за ходом расследования.

«Сейчас отрабатываются три основные версии — убийство в связи с делом Россошанского, убийство правозащитника на профессиональной почве, бытовой конфликт», — рассказал Найем на своей странице в Facebook.

Напомним, в инициативную группу, осуществляющую контроль за расследованием дела, вошли представители общественных организаций и СМИ.

Ирина Ноздровская пропала 29 декабря 2017 года. Утром 1 января в Киевской области было обнаружено тело со следами насильственной смерти. В полиции открыли производство по статье «Умышленное убийство».

Ранее сообщалось, что в деле об убийстве может быть 4−5 основных версий.