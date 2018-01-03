Поздравьте Романа Сущенко с Рождеством – адвокат

Известный российский адвокат Марк Фейгин, представляющий в суде интересы украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно обвиняемого в России в шпионаже, призвал поздравить его подзащитного с приближающимся Рождеством Христовым.

«Поздравьте украинского журналиста Романа Сущенко в московской тюрьме: 111 116, Москва, Лефортовский вал, дом 5, ФКУ СИЗО N2 ФСИН России Сущенко Р.В.», — написал защитник в социальных сетях.

Перед Новым годом Марк Фейгин заявлял, что они вместе с украинским журналистом знакомились с девятым томом дела, которое по надуманным основаниям было возбуждено в отношении украинца в России. Всего же в деле насчитывается десять томов.

Напомним, что 27 ноября Московский горсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сущенко срок содержания под стражей на два месяца — до 30 января 2018 года.