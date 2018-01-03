Президент WBC санкционировал чемпионский мини-турнир с участием Гвоздика

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман одобрил проведение крупных боев в полутяжелом весе (до 79 кг), в одном из которых примет участие бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Александр Гвоздик.

Согласно решению главы WBC, в полутяжелом весе будет проведен мини-турнир, победитель которого получит чемпионский пояс Всемирного боксерского совета.

Действующий обладатель чемпионского пояса WBC канадец Адонис Стивенсон (29 побед, одно поражение, 24 выигрыша нокаутом) проведет обязательную защиту титула в бою с экс-чемпионом в двух весовых категориях Баду Джеком из Швеции (22−1-2, 13 КО). Параллельно с этим на ринг также выйдут колумбиец Элейдер Альварес (23−0, 11 КО) и украинец Александр Гвоздик (14−0, 12 КО).

Победители этих боев должны будут немедленно приступить к переговорам об организации очного поединка, победителю которого достанется чемпионский пояс WBC. При этом планируется, что обладатель титула станет известен не позднее июня 2018 года.

Официальные даты проведения боев пока не называются, однако, по предварительной информации, дуэль между украинцем Гвоздиком и колумбийцем Альваресом состоится 16 февраля в Рино (штат Невада, США).

Напомню: в своем последнем бою, состоявшемся 19 августа 2017 года в американском Линкольне,Гвоздик нокаутировал боксер из США Крэйга Бейкера и добыл восьмую досрочную победу подряд.