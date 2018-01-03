Футболист «Престона» выиграл 1 миллион евро в ирландскую лотерею

Футболист «Престона», клуба второго по силе английского дивизиона, Кевин О'Коннор неожиданно стал миллионером. 22-летний защитник узнал о выигрыше в лотерею в Ирландии после того, как его мать Брэда, услышав номер победителя, подсказала сыну проверить лотерейный билет, подаренный ему на Рождество дядей.

«После поисков я прислал им фото билета. Никогда не верил, что можно выиграть 1 миллион евро», — заявил счастливый Кевин О'Коннор.

Добавлю, что в начале текущего сезона ирландец перебрался в «Престон» из «Корк Сити» и уже провел за свою новую команду девять встреч.