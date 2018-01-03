﻿

USD 28.07
RSS
Кевин О'Коннор

Футболист «Престона» выиграл 1 миллион евро в ирландскую лотерею

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

03.01.2018 11:03 61

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Футболист «Престона», клуба второго по силе английского дивизиона, Кевин О'Коннор неожиданно стал миллионером. 22-летний защитник узнал о выигрыше в лотерею в Ирландии после того, как его мать Брэда, услышав номер победителя, подсказала сыну проверить лотерейный билет, подаренный ему на Рождество дядей.

«После поисков я прислал им фото билета. Никогда не верил, что можно выиграть 1 миллион евро», — заявил счастливый Кевин О'Коннор.

Добавлю, что в начале текущего сезона ирландец перебрался в «Престон» из «Корк Сити» и уже провел за свою новую команду девять встреч.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии