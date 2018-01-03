За год амнистировали 587 осужденных участников АТО

«От отбытия наказания освобождены 587 лиц (из осужденных 617), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, и получили статус участника боевых действий», — говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос Українських Новин.

Также были амнистированы 189 ветеранов войны (из осужденных 202), которые подпадают под действие закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.

Ранее сообщалось, что Закон Украины «Об амнистии в 2016 году» 6 сентября 2017 года был опубликован в официальном печатном органе Верховной Рады — газете «Голос Украины», а 7 сентября 2017 года он вступил в силу.