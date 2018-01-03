﻿

USD 28.07
RSS
За год амнистировали 587 осужденных участников АТО

За год амнистировали 587 осужденных участников АТО

Инф. «ФАКТОВ»

03.01.2018 11:03 60

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

«От отбытия наказания освобождены 587 лиц (из осужденных 617), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, и получили статус участника боевых действий», — говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос Українських Новин.

Также были амнистированы 189 ветеранов войны (из осужденных 202), которые подпадают под действие закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.

Ранее сообщалось, что Закон Украины «Об амнистии в 2016 году» 6 сентября 2017 года был опубликован в официальном печатном органе Верховной Рады — газете «Голос Украины», а 7 сентября 2017 года он вступил в силу.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии