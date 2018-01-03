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Владимир Гройсман

Гройсман показал, как выглядят новые украинские дороги (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

03.01.2018 11:04 233

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Украинские власти намерены в 2018 году продолжить ремонт и строительство автомобильных дорог. Об этом на своей страничке в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман, обнародовав видео, на котором показано состояние дорог, построенных в прошлом году.

«Такими стали украинские автодороги в 2017-м. В 2018-м качественных безопасных дорог европейского уровня станет еще больше. Вперед! #КапітальнийРемонтКраїни продолжается», — гласит подпись к видео.

Кроме того, Гройсман заявил, что у украинцев есть шанс в 2018 году изменить свою страну.

«В 2018 году мы будем масштабно строить дороги, создавать новые предприятия, увеличивать количество рабочих мест в стране, менять систему образования, здравоохранения, укреплять энергонезависимость, поддерживать войско», — поделился планами глава правительства.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в 2018 году на ремонт автомобильных дорог в Украине будет выделено почти 50 млрд грн.

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