Гройсман показал, как выглядят новые украинские дороги (видео)

Украинские власти намерены в 2018 году продолжить ремонт и строительство автомобильных дорог. Об этом на своей страничке в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман, обнародовав видео, на котором показано состояние дорог, построенных в прошлом году.

«Такими стали украинские автодороги в 2017-м. В 2018-м качественных безопасных дорог европейского уровня станет еще больше. Вперед! #КапітальнийРемонтКраїни продолжается», — гласит подпись к видео.

Кроме того, Гройсман заявил, что у украинцев есть шанс в 2018 году изменить свою страну.

«В 2018 году мы будем масштабно строить дороги, создавать новые предприятия, увеличивать количество рабочих мест в стране, менять систему образования, здравоохранения, укреплять энергонезависимость, поддерживать войско», — поделился планами глава правительства.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в 2018 году на ремонт автомобильных дорог в Украине будет выделено почти 50 млрд грн.