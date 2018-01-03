Крым отдал оккупантам 70 земельных участков под строительство подходов к Керченскому мосту

Так называемый «Совет министров» аннексированного Крыма на первом заседании в 2018 году распорядился о передаче 70 земельных участков в Ленинском районе полуострова Федеральному агентству железнодорожного транспорта России. Ожидается, что там будут построены железнодорожные подходы к строящемуся Керченскому мосту. Об этом сообщают Крым.Реалии.

Как следует из решения, до сих пор данные участки находились в «государственной собственности Республики Крым», теперь же их передадут в федеральную собственность в рамках реализации объекта «Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив».

В конце февраля 2017 года на полуострове начались работы по строительству автомобильного подхода к строящемуся мосту, движение там планируется открыть в декабре 2018 года.

Строительство перехода через Керченский пролив является предметом исков Украины в международные суды.



Украина добивается компенсации от России за экологический вред, который был причинен строительством. Кроме того, был анонсирован иск об экономическом ущербе Украине от моста. В жалобе найдут отражение убытки от перекрытия Керченского канала и ограничения движения судов, недополученная прибыль Мариупольским и Бердянским торговыми портами.