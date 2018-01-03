Людмила Киченок не сумела выйти в полуфинал турнира в Брисбене

Украинка Людмила Киченок не сумела выйти в полуфинал парных состязаний на турнире в австралийском Брисбене (призовой фонд — 895 тысяч долларов). В четвертьфинале соревнований 25-летняя уроженка Днепра вместе с японкой Макото Наномия проиграли словенско-испанской паре Андреа Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчес — 7:5, 5:7, 7:10.

Благодаря своим выступлениям на турнире в Брисбене Киченок и Наномия заработали 7 тысяч долларов призовых на двоих.

Отмечу, что завтра за выход в полуфинал парных соревнований в Брисбене также поборется сестра-близнец Людмилы — Надежда Киченок. Украинка вместе с Анастасией Родионовой из Австралии в четвертьфинальном матче встретятся с Андреа Сестини Главачковой из Чехии и представительницей Китайского Тайбэя Латишей Чан.

Тем временем одна из самых талантливых молодых теннисисток Украины Марта Костюк не сумела преодолеть первый круг на турнире в австралийском Плэйфорде с призовым фондом 25 тысяч долларов. 15-летняя киевлянка успешно преодолела квалификацию соревнований, однако в стартовом раунде основной сетки уступила Валентини Грамматикопулу из Греции — 5:7, 3:6.

Благодаря своему участию в турнире Костюк заработала два рейтинговых очка и 354 доллара призовых.

Напомню, что в 2017 году Напомню: в 2017 году Марта Костюк стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде, триумфатором Открытого чемпионата США в парном разряде, чемпионкой Итогового турнир среди юниоров, а также выиграла первый в карьере профессиональный титул, победив на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в венгерском Дунакеси.