﻿

USD 28.07
RSS
Пограничный контроль

Пограничники не пустили в Румынию женщину, пытавшуюся вывезти ребенка по поддельной доверенности

Инф. «ФАКТОВ»

03.01.2018 11:52 75

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Украинские пограничники минувшей ночью пресекли попытку незаконного вывоза несовершеннолетнего ребенка в Румынию. Ребенка пытались вывезти за границу по поддельной доверенности, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«В пункт пропуска „Порубное“ на паспортный контроль прибыла женщина, которая вместе с ребенком 2005 года рождения направлялась в Румынию. Во время проверки документов украинка предъявила доверенность на вывоз ребенка за границу, содержащую признаки подделки», — говорится в сообщении.

Национальная полиция была проинформирована о возможном совершении гражданкой уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов»).

В результате мать с ребенком вынуждены были остаться на территории Украины.

Комментируя инцидент, пограничники в очередной раз напомнили, что в случае, если ребенок выезжает за границу без родителей, либо же в сопровождении только одного из них, при пересечении границы необходимо предъявлять нотариально заверенное разрешение родителей (второго родителя, который не выезжает с ребенком).

Отметим, с начала года пограничники не пустили в Украину 100 иностранцев с ошибками в документах.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии