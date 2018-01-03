Пограничники не пустили в Румынию женщину, пытавшуюся вывезти ребенка по поддельной доверенности

Украинские пограничники минувшей ночью пресекли попытку незаконного вывоза несовершеннолетнего ребенка в Румынию. Ребенка пытались вывезти за границу по поддельной доверенности, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«В пункт пропуска „Порубное“ на паспортный контроль прибыла женщина, которая вместе с ребенком 2005 года рождения направлялась в Румынию. Во время проверки документов украинка предъявила доверенность на вывоз ребенка за границу, содержащую признаки подделки», — говорится в сообщении.

Национальная полиция была проинформирована о возможном совершении гражданкой уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УК Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов»).

В результате мать с ребенком вынуждены были остаться на территории Украины.

Комментируя инцидент, пограничники в очередной раз напомнили, что в случае, если ребенок выезжает за границу без родителей, либо же в сопровождении только одного из них, при пересечении границы необходимо предъявлять нотариально заверенное разрешение родителей (второго родителя, который не выезжает с ребенком).

Отметим, с начала года пограничники не пустили в Украину 100 иностранцев с ошибками в документах.