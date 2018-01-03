На жилье военнослужащим ВСУ выделят свыше 857 миллионов гривен

На финансирование строительства и покупки жилья для военных и сотрудников правоохранительных органов из госбюджета в 2018 году выделят свыше 1,72 миллиарда гривен. Как сообщает «Интерфакс-Украина», львиная доля средств пойдет на жилье военнослужащим ВСУ — 857,6 миллиона гривен. В прошлом году на эти цели выделили немногим более 751 миллиона гривен.

Военнослужащим Государственной пограничной службы и Национальной гвардии на решение квартирного вопроса, как и в 2017 году, направят по 200 миллионов гривен.

Рядовой и начальствующий состав Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получит 90 миллионов гривен на приобретение жилья, военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны — 100 миллионов гривен, Службы внешней разведки — 70 миллионов гривен, Службы безопасности Украины — 120 миллионов гривен.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил о старте реформы пенсионного обеспечения военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с 1 января 2018 года.