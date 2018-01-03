«Дело 2 мая»: расследование в отношении Капитана Какао завершено

2 января прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении Сергея Долженкова, известного как Капитан Какао, — одного из фигурантов дела о трагических событиях 2 мая в Одессе.

— Указанный гражданин подозревается в подготовке к организации массовых беспорядков в 2014 году, — сообщили в прокуратуре. — Кроме того, его подозревают в умышленных действиях и публичных призывах к изменению границ Украины, свержению конституционного строя. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

В прокуратуре напомнили, что в настоящее время обвиняемый по ходатайству областной прокуратуры находится под стражей.

Бывший офицер милиции Сергей Долженков вместе с россиянином Евгением Мефедовым был задержан 18 сентября 2017 года после вынесения Ильичевским городским судом оправдательного приговора всем фигурантам «дела 2 мая». Им обоим тогда сообщили о подозрении в сепаратизме. Позднее были выдвинуты дополнительные подозрения.

Представитель прокуратуры добавил, что Долженков и Мефедов вместе проходили по эпизодам одного уголовного производства, но, когда россиянина планировали включить в группу обмена на украинских пленных, материалы по Капитану Какао были выделены в отдельное производство. Расследование последнего сейчас завершено, и акт направлен в суд.

«А в отношении Мефедова расследование продолжается», — пояснили в ведомстве.

Как сообщали «ФАКТЫ», в середине ноября 2017 года Приморский районный суд Одессы продлил фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца. По данным досудебного следствия, они осуществляли антигосударственную, подрывную и диверсионную деятельность, направленную на разжигание национальной розни, и совершали другие противоправные действия в течение 2014 года.

14 декабря суд отменил Мефедову меру пресечения в виде содержания в под стражей с целью обмена на украинского пленного.

27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских пленных.

29 декабря Приморский районный суд Одессы продлил срок пребывания под стражей фигуранту «дела 2 мая» россиянину Евгению Мефедову, который был возвращен в Одессу из Святогорска (Донецкая область) как один из 15 россиян, не предоставленных Украиной для обмена.