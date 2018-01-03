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розыск

Два одесских прокурора объявлены в розыск по делу о разбое с исчезновением 120 тысяч долларов (фото)

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

03.01.2018 12:19 566

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Полиция объявила в розыск двух сотрудников прокуратуры Одесской области, которые после увольнения из правоохранительных органов скрываются от следствия.

Об этом говорится, в частности, в соответствующем реестре МВД. Данную информацию «ФАКТАМ» подтвердили и в прокуратуре Одесской области.

В розыск объявлены 30-летний Андрей Менялин и 27-летний Александр Грамма, которые «скрываются от органов прокуратуры». Им инкриминируют разбой, злоупотребление служебным положением и подделку документов.


Напомним, речь идет о двух прокурорах, которые совместно со следователями регионального главка Нацполиции 1 декабря минувшего года провернули «спецоперацию» по завладению 120 тысячами долларов, о чем «ФАКТЫ» сообщали ранее.

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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

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