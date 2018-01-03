В Днепре на улице взорвалась боевая граната, есть пострадавшие

В Днепре во время ссоры двух мужчин произошел подрыв боевой гранаты РГД-5. Ее бросил под ноги оппоненту один из участников конфликта. Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

«3 января около 01:00 часов на бульваре Славы в г. Днепр между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них бросил под ноги другому гранату, предположительно, РГД-5», — говорится в сообщении.

В результате мужчина получил множественные осколочные ранения обеих голеней и был госпитализирован.

По факту случившегося полицией возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») УК Украины.

Напомним, накануне киевлянин угрожал муляжами гранат посетителям кафе во Львове.