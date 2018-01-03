В Днепре на улице взорвалась боевая граната, есть пострадавшие
В Днепре во время ссоры двух мужчин произошел подрыв боевой гранаты РГД-5. Ее бросил под ноги оппоненту один из участников конфликта. Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.
«3 января около 01:00 часов на бульваре Славы в г. Днепр между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них бросил под ноги другому гранату, предположительно, РГД-5», — говорится в сообщении.
В результате мужчина получил множественные осколочные ранения обеих голеней и был госпитализирован.
По факту случившегося полицией возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») УК Украины.
Напомним, накануне киевлянин угрожал муляжами гранат посетителям кафе во Львове.
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