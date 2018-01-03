Газета USA Today объявила, что «Россия снова стала империей зла»

Одно из ведущих американских изданий, газета USA Today, объявило, что Россия «снова стала империей зла». В качестве аргументов в поддержку этого заявления издание приводит российское вторжение в Украину в 2014 и в Грузию в 2008 годах, аннексию украинского Крыма (при этом впервые со времен Второй мировой войны были силой изменены европейские границы), а также военную операцию в Сирии, где были совершены злодеяния против мирного населения, вмешательство в президентские выборы США в 2016 году с помощью кибернетических и пропагандистских атак, продажу оружия Талибану в Афганистане и нефти — КНДР.

Издание напоминает, что Советский Союза в 1983 году назвал «империей зла» 40-й президент США Рональд Рейган. «История повторяется. Россия сегодня — это бледная версия коммунистического режима, который окончательно распался в 1991 году. Однако российский президент Владимир Путин, который, как известно, озлоблен этим крахом, стремится вернуть часть былой славы… Путинская стратегия под девизом „Сделаем Россию снова великой“ является источником международного хаоса», — говорится в редакционной статье.

USA Today приводит опубликованные ранее в Twitter слова «имеющего тенденцию потакать Владимиру Путину» президента США Дональда Трампа: «Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо…». И напоминает, что Рейган в 1983 году призывал «избегать соблазна игнорировать факты истории и агрессивные порывы империи зла».

«Спустя 35 лет эти слова вновь заслуживают внимания», — подводит итог издание.