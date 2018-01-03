Нардепы-поручители не явились на суд по Саакашвили, заседание перенесли

Апелляционный суд Киева перенес на 11 января рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры на решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения для экс-главы Одесской областной администрации Михеила Саакашвили. Как сообщает УНН, такое решение суд принял в связи с неявкой на заседание народных депутатов, выражавших готовность взять Саакашвили на поруки.

Следующее заседание назначено на 13.10 11 января.

По словам адвокатов экс-президента Грузии, до этого времени они готовы собрать всех депутатов, которые выразили готовность поручиться за Саакашвили.

Напомним, 11 декабря судья Лариса Цокол отказала в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте для экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. 22 декабря Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры на данное решение Печерского суда на 3 января 2018 года.

Одновременно стало известно, что Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цокол, которая отпустила лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили из-под стражи.