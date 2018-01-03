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Михеил Саакашвили в суде

Нардепы-поручители не явились на суд по Саакашвили, заседание перенесли

Инф. «ФАКТОВ»

03.01.2018 12:45 123

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Апелляционный суд Киева перенес на 11 января рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры на решение Печерского районного суда об избрании меры пресечения для экс-главы Одесской областной администрации Михеила Саакашвили. Как сообщает УНН, такое решение суд принял в связи с неявкой на заседание народных депутатов, выражавших готовность взять Саакашвили на поруки.

Следующее заседание назначено на 13.10 11 января.

По словам адвокатов экс-президента Грузии, до этого времени они готовы собрать всех депутатов, которые выразили готовность поручиться за Саакашвили.

Напомним, 11 декабря судья Лариса Цокол отказала в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте для экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. 22 декабря Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры на данное решение Печерского суда на 3 января 2018 года.

Одновременно стало известно, что Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цокол, которая отпустила лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили из-под стражи.

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