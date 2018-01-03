Георгий Тука рассказал, какие у СБУ есть вопросы к освобожденным заложникам

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что 1407 украинцев, проживающих на оккупированной части Луганской области, «осуждены непонятно кем» и отбывают наказание. «Очередной этап освобождения заложников, надеюсь, состоится в январе — феврале этого года», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Георгий Тука, недавно посетивший бывших узников, проходящих обследование и лечение в «Феофании», отметил, что его собеседники (из числа освобожденных гражданских) согласны с тем, что им нужна психологическая помощь. «На этой неделе психологи начнут работу с пациентами», — отметил он

По его словам, всем необходимым, в том числе и телефонами, освобожденных обеспечили волонтеры, однако тем, кто ранее жил в оккупированных сейчас регионах Донбасса, некуда будет возвращаться после лечения. «На первом месте для них — жилье, на втором — работа. Будем собирать данные по специальностям людей и говорить с властями об обеспечении их общежитием», — сообщил Георгий Тука.

По его информации, все освобожденные проходят спецпроверку в СБУ. «Среди гражданских и военных есть те, к кому у правоохранители имеют вопросы. К военным — наличие предварительного обвинения в своевольном оставлении военной части, передача информации противнику. К гражданским — как информирование противника, так и финансирование терроризма, — отметил он и добавил: -- Любой гражданин Украины, оказавшийся в заложниках, имеет право на освобождение Украиной. А там уж его судьбу будут решать правоохранители». Замминистра также сообщил, что люди относятся к проверкам с пониманием, а некоторые из освобожденных заложников даже ждут представителей спецслужб — им есть что рассказать СБУ.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила о получении большого количества обращений о том, что у боевиков появляются новые пленные.