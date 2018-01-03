Сын знаменитого голкипера Габора Кирая играет в таких же штанах, как и его отец (фото)

Тринадцатилетний голкипер Матьяж Кирай, сын известного в прошлом вратаря сборной Венгрии Габора Кирая, начал выступать за клуб «Халадаш», в составе которого его отец делал первые шаги и за который выступает сейчас.

Матьяж (на фото) выступает за команду в возрасте до 14 лет, причем выходит на матчи в таких же мешковатых штанах, в которых играет и 41-летний Габор, сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Кроме родного «Халадаша», Габор Кирай выступал в Германии за «Герту» и «Мюнхен 1860», а в Англии — за «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Астон Виллу», «Бернли» и «Фулхэм». За сборную Венгрии Кирай-старший провел рекордные 108 матчей. 15 ноября 2016 года он простился с национальной командой, сыграв первые 29 минут товарищеского матча со Швецией (0:2).

Кстати, Габору Кираю лишь несколько раз пришлось отказаться от своих штанов. Однажды это случилось в 2005-м, когда голкипер выступал в Англии за «Кристал Пэлас». Тогда футбольные чиновники попросили венгра модернизировать свой гардероб, и Кирай надел стандартные шорты. Но после матча на «Стэмфорд Бридж», когда «Челси» выиграл — 4:1, а сам венгр пропустил один из мячей между ног, Кирай понял, что от судьбы не уйдешь, и с тех пор никогда не изменял избранному имиджу.

Между прочим, голкипер коллекционирует свои штаны. В его музее — и те, в которых он начинал играть в Венгрии, и знаменитые «треники» времен его выступлений за берлинскую «Герту», прославившие Габора на весь мир, и штаны, в которых Кирай выходил на поле, играя за сборную страны. Все они уже изношены, но каждыми Габор гордится.