2017 год стал рекордным по числу самоубийств среди французских полицейских

2017 год стал рекордным по числу самоубийств среди французских полицейских. Общее число стражей порядка, покончивших с собой в ушедшем году, составило 66 человек.

Теперь же стало известно, что страшная тенденция продолжается. В первый же день нового года самоубийство совершили еще двое полицейских: в городе Дюнкерк застрелился из служебного оружия 43-летний отец троих детей, а в городе Кемпер таким же образом покончил с собой 55-летний полицейский.

Министерство внутренних дел Франции отмечает, что уровень риска совершения самоубийства среди полицейских офицеров по меньшей мере втрое превышает средний по стране. Психологи считают, что на сотрудниках полиции сказывается стресс, вызванный постоянными угрозами новых терактов.

В связи с повышенной террористической угрозой полицейским было разрешено приносить домой табельное оружие. Разрешение, которое было временно введено в 2015 году после теракта в Париже, стало постоянным в июле 2016 года, когда полицейский и его жена были зарезаны в своем собственном доме напавшим на них исламистом.

В ноябре полицейский устроил массовый расстрел в пригороде Парижа, убив шестерых человек, а затем покончив с собой.