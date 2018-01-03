Майк Тайсон займется выращиванием марихуаны

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон в очередной раз сменит род деятельности и займется выращиванием… марихуаны. Для этой цели 51-летний спортсмен приобрел 16 гектаров земли в штате Калифорния, где с 1 января разрешили разрешили продавать марихуану для применения в рекреационных целях.

Воспользовавшись этим нововведением, боксер приобрел в городе Калифорния-сити ферму, которую назвал «Ранчо Тайсона». Половину участка спортсмен отвел под плантацию марихуаны, а также задумал открыть завод по ее переработке, магазин и школу для других производителей, где их будут обучать выведению новых сортов. Кроме того, компания бывшего чемпиона займется исследованиями в области медицинского применения марихуаны.

Добавлю, что на церемонии закладки «Ранчо Тайсона» присутствовали мэр города Калифорния-Сити, а также бизнес-партнеры Майка.

Напомню, что Майк Тайсон, завершивший спортивную карьеру в 2005 году, занял 14-е место в списке лучших тяжеловесов всех времен и народов по версии авторитетного американского портала BoxRec.