Расследование убийства Ноздровской ведут лучшие специалисты розыска, - МВД Украины

К расследованию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской привлечены лучшие специалисты розыска. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщается на странице МВД в Facebook.

«К расследованию убийства Ирины Ноздровской привлечены лучшие специалисты розыска. Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению — создать координационный штаб. Максимально организовать работу по раскрытию тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска и следователей», — заявил Яровой.

По его словам, если для расследования понадобятся специалисты из других областей, они будут вызваны немедленно.

Напомним, юрист и правозащитник Ирина Ноздровская пропала 29 декабря. 1 января ее тело нашли в водоеме возле с. Демидов Вышгородского района Киевской области. Активисты выдвинули несколько требований к полиции и прокуратуре, устроив митинг у стен управления полиции Киевщины. На встрече в главке полиции Киевской области было решено создать инициативную группу, в которую войдут общественные активисты и журналисты.

В прокуратуре и полиции заверили, что для расследования резонансного убийства делается все необходимое.