﻿

USD 28.07
RSS
Ирина Ноздровская

Расследование убийства Ноздровской ведут лучшие специалисты розыска, - МВД Украины

Инф. «ФАКТОВ»

03.01.2018 13:21 256

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

К расследованию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской привлечены лучшие специалисты розыска. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщается на странице МВД в Facebook.

«К расследованию убийства Ирины Ноздровской привлечены лучшие специалисты розыска. Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению — создать координационный штаб. Максимально организовать работу по раскрытию тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска и следователей», — заявил Яровой.

По его словам, если для расследования понадобятся специалисты из других областей, они будут вызваны немедленно.

Напомним, юрист и правозащитник Ирина Ноздровская пропала 29 декабря. 1 января ее тело нашли в водоеме возле с. Демидов Вышгородского района Киевской области. Активисты выдвинули несколько требований к полиции и прокуратуре, устроив митинг у стен управления полиции Киевщины. На встрече в главке полиции Киевской области было решено создать инициативную группу, в которую войдут общественные активисты и журналисты.

В прокуратуре и полиции заверили, что для расследования резонансного убийства делается все необходимое.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии