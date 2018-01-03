Расследование убийства Ноздровской ведут лучшие специалисты розыска, - МВД Украины
К расследованию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской привлечены лучшие специалисты розыска. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщается на странице МВД в Facebook.
«К расследованию убийства Ирины Ноздровской привлечены лучшие специалисты розыска. Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению — создать координационный штаб. Максимально организовать работу по раскрытию тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска и следователей», — заявил Яровой.
По его словам, если для расследования понадобятся специалисты из других областей, они будут вызваны немедленно.
Напомним, юрист и правозащитник Ирина Ноздровская пропала 29 декабря. 1 января ее тело нашли в водоеме возле с. Демидов Вышгородского района Киевской области. Активисты выдвинули несколько требований к полиции и прокуратуре, устроив митинг у стен управления полиции Киевщины. На встрече в главке полиции Киевской области было решено создать инициативную группу, в которую войдут общественные активисты и журналисты.
В прокуратуре и полиции заверили, что для расследования резонансного убийства делается все необходимое.
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