Президента просят рассмотреть законность повышения тарифов мобильного оператора Vodafone

На портале электронных петиций президента Украины зарегистрировано обращение к главе государства с просьбой разобраться с законностью действий компании Vodafone Украина. Авторы петиции — жители оккупированных территорий Донбасса, которые не согласны с введением для них единого повышенного тарифа компанией, являющейся монополистом в сфере предоставления услуг мобильной связи на данной территории.

В частности, как сообщили правозащитники благотворительной организации «Донбасс SOS», с 9 января по 15 февраля 2018 года принудительный и безальтернативный перевод на тариф «Смартфон стандартный» коснется не только жителей неподконтрольных территорий, но и многих вынужденных переселенцев. Согласно планам оператора, он намерен установить единую абонплату — 3 гривни в день, плюс 15 гривен в день за мобильный интернет. Итого в месяц — 540 гривен, которые будут взиматься независимо от того, пользовался ли клиент телефонной связью и интернетом. При этом клиенты не международной, а именно компании Vodafone Украина не имеют права отказаться от перевода на новый тариф или выбрать другой. В связи с этим авторы петиции просят главу государства обязать Vodafone Украина пересмотреть целесообразность введения принудительного тарифа, разработав более доступный вариант.

А правозащитники рекомендуют клиентам направлять жалобы в Антимонопольный комитет Украины по поводу действий единственного доступного на неподконтрольных и прифронтовых территориях оператора мобильной связи. «Если необходима консультация, как лучше написать заявление, звоните 0 800 309 110 — наши юристы готовы вам помочь», -- предлагает «Донбасс SOS».

Пока же абоненты данного мобильного оператора по поводу его новшеств пишут возмущенные комментарии в соцсетях: «Это единственная ниточка для тех, кто живет на оккупированной территории, связаться с родными на другой стороне»; «Никто не думает о том, что украинские военные на передке скорее всего тоже подпадают под это новшество»; «А если тариф увеличится, то у оператора волшебным образом появится доступ к обслуживанию оборудования»; «Нас отрезают, как Крым»; «Vodafon-Украина — это все тот же российский МТС, только прикрытый европейским фиговым листочком. А там задача ясно какая — развести как можно дальше людей друг от друга по разные стороны линии разграничения. Тут власть Украины должна и свое слово сказать — это вопрос не бизнеса, тут больше государственный интерес. Это продолжение агрессии со стороны РФ. Людям нужна доступная связь с родственниками».

Тем временем появились предположения, что принудительный перевод на более дорогой тариф может грозить и абонентам Vodafone, которые приобретали свои SIM-карты на мирных территориях и никогда не посещали прифронтовые или оккупированные населенные пункты. «Ну, тут нет никакой дискриминации… Ведь Vodafone точно так поступает и по всей Украине!!! Все старые недорогие тарифы они переводят на дорогие — получил и мой сын, и бабушка такие „заманчивые предложения“. Так что если и создавать петицию про нарушение прав, то для всех жителей Украины», — написал один из пользователей соцсети. А другие сообщили о получении sms-сообщений об увеличении тарифов абонентами мобильного оператора «Киевстар»: «Цепная реакция? Вслед за Vodafone „Киевстар“ увеличивает тарифы вдвое»…