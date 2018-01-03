В Минсоцполитики объяснили, как увеличат страховые выплаты пострадавшим на производстве

Вступило в силу принятое 27 декабря прошлого года постановление Кабинета Министров Украины «О перечислении размера страховых выплат пострадавшим в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли утрату трудоспособности (членам их семей)».

Как сообщают в Министерстве социальной политики, документом установлен коэффициент перерасчета страховых выплат с 1 марта 2018 в размере 1,2, исходя из финансовых возможностей бюджета Фонда социального страхования Украины.

Также постановление предусматривает осовременивание выплат. Предполагается, что к заработной плате, которую пострадавший имел до получения проблем со здоровьем (откорректированной по коэффициентам пересчета, проводимых Фондом до 2018 года), добавят сумму, на которую увеличился средний размер заработной платы в Украине за период 2008 — 2011 годы.

Тем, у кого после пересчета размер ежемесячной выплаты будет меньше минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2017 года (3,2 тысячи гривен), установят выплату с учетом процента потери трудоспособности и размера минимальной заработной платы (на 1.01.2017).

В Минсоцполитики прогнозируют, что с 1 января текущего года страховые выплаты увеличат почти 174 тысячам пострадавших на производстве, а с 1 марта 2018 года их пересчитают 207 тысячам человек.

Для реализации данного постановления правительства в проекте бюджета Фонда на 2018 год предусмотрено 2,1 миллиарда гривен.

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