Во Львове ученица "заминировала" школу, полицию и спасателей поднимали по тревоге

Во Львове искали взрывное устройство в здании школы. Анонимное сообщение о заминировании учебного заведения поступило в полицию в 10.25 3 января, сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

«Сегодня, 3 января, в 10.25 на оперативную линию поступило анонимное сообщение о заминировании одной из школ в Сиховском районе Львова. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники и кинологи», — говорится в сообщении.

Перед обследованием здания их него эвакуировали 20 сотрудников учебного заведения.

В ходе оперативных мероприятий была установлена и личность девушки, которая совершила ложный вызов в полицию. В настоящее время рассматривается вопрос об открытии в отношении нее уголовного производства.

Никаких взрывоопасных и подозрительных предметов правоохранители на территории школы не обнаружили.

Напомним, 2 января киевлянин угрожал посетителям кафе во Львове муляжами гранат.