МИД Украины в очередной раз предупредил соотечественников об опасности

В связи с протестными акциями, проходящими в Исламской Республике Иран (города Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Табриз, Решт, Исфахан, Хамадан, Сари, Кучан, Сабзевар, Хорамабад, Ахваз), внешнеполитическое ведомство нашей страны рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность при посещении этого государства.

Украинцам советуют избегать мест массового скопления людей, митингов, шествий и религиозны мест, четко выполнять все законные требования и рекомендации сил безопасности, местной власти, быть готовыми к проверке документов и личного контроля.

«В чрезвычайных ситуациях рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в посольство Украины в Иране по телефонам +9821 22 397 195; +98 912 8 436 681, адреса электронной почты: emb_ir@mfa.gov.ua, vitalii. zaianchkovskyi@mfa.gov.ua, или на круглосуточную „горячую линию“ МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua», — заявляют в Департаменте консульской службы МИД Украины.



Ранее во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали украинцам не планировать поездки в Египет.