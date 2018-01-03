Из-за вспышки гепатита в Николаеве запретят торговлю питьевой водой?

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве зафиксирована вспышка заболеваемости гепатитом А. 3 января на внеочередном оперативном совещании под председательством главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко отмечено, что с диагнозом гепатит, А в лечебные учреждения доставлены 6 детей (диагноз подтвержден у одного ребенка) и 26 взрослых (диагноз подтвержден у 15 человек).

Советник председателя ОГА Евгений Шевченко отметил, что сезонное повышение заболеваемости острым вирусным гепатитом, А в Николаевской области наблюдается ежегодно. В 2016 году заболели 58 человек, в том числе 35 детей, в 2017 году заболели 43 человека, в том числе 12 детей.

Известно, что большинство больных проживают в Заводском районе города Николаева. И среди возможных путей заражения могут быть некачественная вода и продукты без надлежащей термической обработки, а также несоблюдение правил гигиены.

На совещании подчеркнули необходимость детального исследования качества воды, которую подавляющее большинство больных покупали в пунктах разлива. Также штабам по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) при Николаевском городском совете рекомендовано рассмотреть возможность временного закрытия точек разлива воды до получения результатов всех экспертиз, чтобы избежать увеличения числа больных. Отдельно поручено проводить информационно-разъяснительную работу с населением по профилактике заболевания. В частности, отмечается необходимость употребления исключительно кипяченой воды, соблюдения гигиены рук и тела, чистоты бытовой посуды, употребление только качественных продуктов и после их термической обработки.

Ранее и. о. директора ГУ «Николаевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Владимир Клочко в письме на имя и. о. городского головы — секретаря городского совета Татьяны Казаковой отмечал, что возможная причина вспышки гепатита — продающаяся питьевая вода одной из торговых марок.