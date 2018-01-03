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Демьян Ганул

В Одессе прокуратура не добилась продления домашнего ареста для лидера "Уличного фронта"

Инф. «ФАКТОВ»

03.01.2018 17:40 111

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Приморский районный суд Одессы не удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста главе общественной организации «Уличный фронт» Демьяну Ганулу. Об этом сообщает 5 канал.

Отклонение ходатайства прокуратуры защита мотивировала нарушением процедуры подачи ходатайства о продлении круглосуточного домашнего ареста. Судья с этими аргументами согласился.

Как сообщали «ФАКТЫ», 18 ноября в центре Одессы произошли столкновения между правоохранителями и активистами, протестующими в Городском саду против застройки территории Летнего театра и вырубки в связи с этим более 100 деревьев. В полиции тогда заявили, что в результате столкновений пострадало более 20 правоохранителей, в числе которых — начальник регионального главка НПУ Дмитрий Головин, которому разбили голову.

20 ноября во время аппаратного совещания мэр Одессы Геннадий Труханов заверил, что целевое использование территории Летнего театра не будет меняться — никакого строительства там не будет.

5 декабря Апелляционный суд Одесской области изменил лидеру движения «Уличный фронт» Демьяну Ганулу меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, задержанному за участие в акции протеста против застройки Летнего театра.

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