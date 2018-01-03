Британская полиция задержала шесть неонацистов

В среду, 3 января, полиция Западного Мидленда (Великобритания) провела спецоперацию по борьбе с терроризмом. Были задержаны шесть человек, являющихся членами крайне правого неонацистского движения National Action.

Все они заключены под стражу на 48 часов в соответствии со статьей 41 британского Акта о терроризме 2000 года. Как сообщает газета Birmingham Mail, пятеро мужчин и женщина в возрасте от 21 до 37 лет на протяжении длительного времени находились в поле зрения правоохранительных органов. Полицейская операция была тщательно скоординирована и не представляла угрозы для общественной безопасности.

National Action была запрещена в декабре 2016 года после того, как приветствовала убийство женщины-политика из Лейбористской партии. Джо Кокс активно выступала против Brexit. Вскоре в Британии разразился громкий скандал. Оказалось, что с National Action были связаны целый ряд британских военнослужащих. Они предстали пере судом.