40 боевиков "ДНР" отправились к праотцам во время праздников

Блогер Алексей Чибисов, ссылаясь на собственные источники в «ДНР», сообщил о том, чем завершилось для некоторых боевиков недореспублики новогоднее застолье.

«Хотите крутых новогодних историй? Не буду томить. Поумирали. Потравились. Повзрывались и пострелялись. В морге больницы имени Калинина 40 мертвых боевиков. Среди них — взводный 2-го батальона „Семен“, который ушел в ад вместе со своим приспешником „Мустангом“ 1 января. Пили какую-то элитную водку, произведенную в „ДНР“. Оказалось, что потребление стекломоя до добра не доводит. Кстати, в „дыре“ за всем этим стоит жена Захарченко. Именно ей идут потоки денег за продажу „соломы“ (сигарет) и технического спирта (водки). Производят это оружие массового поражения в Донецке как для внутреннего потребления, так и для „экспорта“ в братскую „ЛНР“ и Россиюшку», — написал Чибисов в «Фейсбуке».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что омбудсмен Украины Валерия Лутковская прогнозирует, что заложников в «Л/ДНР» станет гораздо больше.